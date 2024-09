Offiziell! Pjanic unterschreibt in Russland

Der vereinslose Miralem Pjanic hat einen neuen Verein gefunden. Der 34-jährige Mittelfeldspieler schließt sich ZSKA Moskau an. Pjanic lief 115 Mal für die bosnische Nationalmannschaft auf. In Russland unterschrieb der Rechtsfuß einen Vertrag bis Ende der Saison, plus Option auf eine weitere.

In seiner langen Karriere streifte sich Pjanic die Trikots von Olympique Lyon, AS Rom, Juventus oder auch dem FC Barcelona über.

