Offiziell: Pomer verlängert in Ried

Die Kaderplanung bei der SV Ried schreitet voran. Die Innviertler haben den Vertrag mit Philipp Pomer vorzeitig bis 2029 prolongiert. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

Sky berichtete bereits am Donnerstag. Der Kontrakt des Außenbahnspielers wäre im Sommer ausgelaufen.

Pomer: Vertragsverlängerung „eine einfache Entscheidung“

In der laufenden Saison hat Pomer bisher 32 Pflichtspiele für Ried absolviert, 27 davon in der ADMIRAL Bundesliga. Dabei gelangen dem 28-Jährigen vier Tore und vier Vorlagen.