Offiziell: Pomer verlängert in Ried
Die Kaderplanung bei der SV Ried schreitet voran. Die Innviertler haben den Vertrag mit Philipp Pomer vorzeitig bis 2029 prolongiert. Das gab der Verein am Freitag bekannt.
Sky berichtete bereits am Donnerstag. Der Kontrakt des Außenbahnspielers wäre im Sommer ausgelaufen.
Pomer: Vertragsverlängerung „eine einfache Entscheidung“
In der laufenden Saison hat Pomer bisher 32 Pflichtspiele für Ried absolviert, 27 davon in der ADMIRAL Bundesliga. Dabei gelangen dem 28-Jährigen vier Tore und vier Vorlagen.
Pomer kickt seit 2021 bei den Oberösterreichern. Zuvor spielte der Linksfuß u.a. bei Blau-Weiß Linz. „Ich habe mich dazu entschieden, meinen Vertrag um weitere drei Jahre zu verlängern, weil die vergangenen Jahre in Ried sehr positiv waren und ich ein sehr gutes Verhältnis zum Verein und zu den Fans habe“, meint Philipp Pomer in einer Aussendung der SV Ried und ergänzt: „Ich bin hier in Ried mit meiner Familie sehr glücklich. Deshalb war es für mich relativ einfach zu entscheiden, dass ich weiterhin hier bleiben möchte. Es ist ein sehr schönes Gefühl, schon so lange bei einem Verein zu spielen. Das zeigt die Wertschätzung des Vereins mir gegenüber und auch was ich an diesem Verein habe. Ich bin wirklich glücklich, in Ried zu spielen.“
Bild: GEPA