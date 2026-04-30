Sky-Info: Ried bindet Schlüsselspieler langfristig

Die Kaderplanungen bei der SV Ried schreiten voran. Die Innviertler verlängern nach Sky-Informationen den Vertrag mit Vizekapitän Philipp Pomer vorzeitig bis 2029.

Der Kontrakt des Außenbahnspielers wäre im Sommer ausgelaufen. In der laufenden Saison hat Pomer bisher 32 Pflichtspiele für Ried absolviert, 27 davon in der ADMIRAL Bundesliga. Dabei gelangen dem 28-Jährigen vier Tore und vier Vorlagen.

Pomer kickt seit 2021 bei den Oberösterreichern. Zuvor spielte der Linksfuß u.a. bei Blau-Weiß Linz.

(Red.)

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