Offiziell: Posch kehrt in die Deutsche Bundesliga zurück

Der Transfer von Stefan Posch zum FSV Mainz 05 ist perfekt. Der 28-jährige österreichische Teamverteidiger wurde vom deutschen Fußball-Bundesligisten bis Saisonende ausgeliehen. Posch war im Herbst vom FC Bologna an den italienischen Ligarivalen Como 1907 verliehen gewesen. Vor der Weiterverleihung nach Mainz erwarb Como den Abwehrspieler fix. Nach Angaben der Gazzetta dello Sport wurde die Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro vorgezogen.

Für Posch ist es eine Rückkehr nach Deutschland. Er bestritt von 2015 bis 2022 126 Pflichtspiele für TSG Hoffenheim, ehe er nach Italien wechselte. Mit Bologna schaffte er es 2024 in die Champions League. Im Frühjahr 2025 war er aber bereits an den Ligarivalen Atalanta Bergamo verliehen.

Kurz vor Transferschluss Anfang September folgte ein weiterer leihweiser Wechsel zu Como, samt an Bedingungen geknüpfter Kaufverpflichtung. Diese wurde nun gezogen. Beim ambitionierten Club von Trainer Cesc Fabregas kam Posch im Herbst allerdings nur als Ergänzungsspieler zum Einsatz. Der Rechtsverteidiger stand in drei Ligaspielen in der Startformation, in einem einzigen spielte er durch.