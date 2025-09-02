Offiziell: Rapid gibt Rekordtransfer bekannt

Der SK Rapid hat kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einmal am Markt zugeschlagen und dabei eine Rekordmarke geknackt. Spielmacher Tobias Gulliksen kommt von Djurgardens IF zu den Hütteldorfern und unterschreibt bis 2029 – mit Option auf Verlängerung.

Dabei fließt eine vereinsinterne Rekordablösesumme von 3,8 Millionen Euro nach Schweden. Damit wird der 22-jährige Norweger mit Abstand zum teuersten Zugang aller Zeiten bei Rapid. Zuvor hielt diesen Rekord Mittelfeldspieler Martin Ndzie, der ebenfalls in diesem Transferfenster nach Wien wechselte (Ablöse: 2,5 Millionen Euro). Vor Ndzie war Arnor Igvi Traustason der teuerste Einkauf, die Dienste des Isländers ließ sich Rapid 2016 2,3 Millionen Euro kosten.

Rapid legt am Transfermarkt nach

Mit Gulliksen erhält Rapid einen variabel einsetzbaren Offensivspieler. In 70 Pflichtspielen für die Schweden erzielte der Norweger 13 Tore und steuerte 17 Assists bei. Dabei gelang ihm in der abgelaufenen Conference-League-Saison im Viertelfinale für Djurgarden in Hütteldorf ein Doppelpack gegen seinen neuen Arbeitgeber, gegen Ligarivale LASK bereitete er einen weiteren Treffer vor. Für seine starken Leistungen im Europacup wurde Gulliksen zudem von den technischen Direktoren zum „jungen Spieler der Conference League-Saison 24/25“ ausgezeichnet. Unter anderem der VfB Stuttgart soll ebenfalls während des Sommertransferfensters am Kreativspieler interessiert gewesen sein.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur Verpflichtung des 22-jährigen Skandinaviers: „Tobias Gulliksen kann trotz seines jungen Alters bereits auf die Erfahrung von über 170 Bewerbsspielen im Profifußball zählen. Er ist ein Spieler, der am besten als ´Zehner` im offensiven Mittelfeld zur Geltung kommt, ist selbst torgefährlich und ein starker Assistgeber. Ich bin überzeugt, dass er uns als Mannschaft mit seiner Qualität noch besser macht. Seine Verpflichtung zeigt, dass wir in punkto Transfers auf einer neuen Ebene angekommen sind, Tobias, der mit einer feinen Technik ausgestattet und ein klassischer Kreativspieler ist, war begehrt und hätte auch die Möglichkeit gehabt, zu finanzstärkeren Klubs zu wechseln. Umso mehr freut es mich, dass er sich für uns entschieden hat und wir eine Einigung mit Djurgården erzielen konnten“, so der 45-jährige Wiener.

Tobias Gulliksen, der künftig die Rückennummer 17 tragen wird meint: „Ich habe im April bereits die fantastische Atmosphäre im Allianz Stadion als Gegenspieler kennengelernt, umso mehr freue ich mich, diese künftig in den Farben von Rapid erleben zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten und freue mich auf das Kennenlernen meiner neuen Mannschaftskollegen und Trainer“, so der 22-jährige Norweger.

Katzer spricht über Gulliksen-Transfer

Sportchef Markus Katzer hatte den Transfer am Sonntag nach dem Spiel gegen den TSV Hartberg im Sky-Interview bereits angekündigt. „Die Transfers, die wir machen, sind immer vorbereitet. Da steckt wochenlange, harte Arbeit dahinter. Wir haben nach dem Spiel am Donnerstag entschieden, dass wir schon noch etwas machen wollen. Er ist ein sehr interessanter Spieler“, so der Rapid-Sportchef am Sky-Mikro.

