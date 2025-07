Offiziell: Rapid präsentiert neuen Angreifer

Der SK Rapid hat seinen neuen Stürmer am Mittwoch offiziell vorgestellt.

Wie Sky bereits am Dienstagabend berichtete wechselt Angreifer Janis Antiste nach Wien-Hütteldorf. Der 22-Jährige kommt vom italienischen Erstliga-Aufsteiger Sassuolo. Antiste wird zunächst für eine Saison ausgeliehen, im Anschluss hat Rapid nach Sky-Infos eine Kaufoption für den Franzosen. Sollten die Hütteldorfer die Kaufoption für den Angreifer ziehen, läuft sein Vertrag bis 2029.

Katzer: „Antiste bringt eine hervorragende Technik mit“

Markus Katzer meint: „Janis Antiste ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar. Er kann sowohl als alleiniger Neuner spielen, aber auch in einem Zweier- oder Dreier-Sturm. Er bringt eine hervorragende Technik mit und hat gerade in der Frühjahrssaison in Nürnberg seine Torgefahr wiederholt unter Beweis gestellt. In Janis schlummert noch großes Potential, er bringt auf alle Fälle viel Qualität mit in unser Team. Er hat bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau in drei der Top-Fußballländer Europas gesammelt und ich freue mich sehr, dass wir ihn künftig in unserer Mitte willkommen heißen dürfen.“

Antiste war in der vergangenen Rückrunde an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen, wo der Franzose in zwölf Spielen fünf Tore erzielte und zwei Assists verbuchen konnte.

Ausgebildet wurde der ehemalige U21-Teamspieler Frankreichs bei seinem Heimatverein FC Toulouse. Mit 19 Jahren zog es den Stürmer für 4,6 Millionen Euro zu Spezia Calcio nach Italien, ein Jahr später für etwa 5,7 Millionen Euro zu Sassuolo.

Antiste wird beim SK Rapid künftig die Rückennummer 90 tragen.

(Red. / SK Rapid)

Bild: SK Rapid