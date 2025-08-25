Offiziell: Rapid verpflichtet Flügelspieler Tilio

Neuzugang Nummer zehn: Der SK Rapid hat die Verpflichtung von Marco Tilio offiziell bekanntgegeben. Der Australier unterschreibt in Hütteldorf einen Vertrag bis 2029.

Wie Sky bereits berichtete, überweist der österreichische Rekordmeister 1,3 Millionen Pfund (rund 1,5 Millionen Euro) an Celtic Glasgow für die Dienste des 24-Jährigen. Bei Rapid erhält Tilio die Rückennummer 7.

„Ich bin glücklich, dass der Transfer jetzt nach längeren Diskussionen geklappt hat und ich hier in Wien sein kann. Ich freue mich jetzt richtig, mich bald im Stadion den Rapid-Fans vorstellen zu können und hoffe, dass ich hier rasch starten und mein erstes Spiel bestreiten werde“, wird Tilio auf der Vereinsseite zitiert.

Zuletzt wurde der neunfache australische Nationalspieler vom schottischen Traditionsklub an Melbourne City FC verliehen. In 19 Spielen gelangen dem Flügelspieler jeweils fünf Tore und fünf Assists.

Tilio schon am Wochenende spielberechtigt

Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer erklärte, dass der noch ungeschlagene Tabellen-Zweite Tilio „bereits sehr lang auf dem Radar“ habe. „Mit seinem Speed und seinen Fähigkeiten, die er im Angriff ganz besonders auf den Flügelpositionen zur Geltung bringen kann, wird er unser Offensivspiel bereichern.“ Die Erfahrung des Zugangs bei einem großen und traditionsreichen europäischen Club sei ein Vorteil.

Tilio ist nach Pablo Cardozo (11 Spiele) und Bajo Savic (3 Spiele) erst der dritte Australier im Dress der Grün-Weißen.

Da Tilio den italienischen Pass besitzt, ist er sofort spielberechtigt und könnte bereits am Wochenende sein Debüt in der ADMIRAL Bundesliga auswärts gegen den TSV Hartberg (am Sonntag ab 16:50 live auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky X streamen) feiern.

(Red.) / Foto: IMAGO