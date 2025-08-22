Sky-Info: Einigung! Tilio-Wechsel zu Rapid vor Abschluss

Der SK Rapid steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Marco Tilio. Die Hütteldorfer und Celtic Glasgow haben sich nach Sky-Informationen auf einen Fix-Transfer des Australiers geeinigt.

Ursprünglich war eine Leihe über 350.000 Pfund mit anschließender Kaufpflicht vereinbart, nun fließen direkt 1,3 Millionen Pfund (rund 1,5 Mio. Euro). Hintergrund: Celtic darf nur sechs Spieler ins Ausland verleihen und möchte die verbleibenden Plätze anderweitig nutzen. In Hütteldorf soll der Australier einen Vertrag bis 2029 erhalten.

Nach Sky-Infos soll der Flügelspieler noch heute in Österreich landen, um seinen Medizincheck zu absolvieren und seinen Vertrag bei den Hütteldorfern zu unterschreiben. Der 23-jährige Rechtsaußen gilt als schneller, technisch starker Offensivmann und soll Rapids Angriff beleben.

(Red.) / Bild: Imago