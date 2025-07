Sky-Info: Nächster Transfer bei Rapid bahnt sich an

Nach Sky-Informationen steht der SK Rapid vor der Verpflichtung von Marco Tilio.

Der neunfache australische Nationalspieler soll leihweise – inklusive Kaufoption – vom schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow nach Hütteldorf kommen. Laut Sky-Informationen ist jedoch auch ein fixer Transfer weiterhin Thema.

Der 23-jährige Flügelspieler soll bei den Grün-Weißen die Breite im Offensivspiel erhöhen. Zuletzt war Tilio zwei Saisons lang an Melbourne City verliehen, wo er in der vergangenen A-League-Spielzeit in 19 Einsätzen fünf Tore erzielte und ebenso viele Assists beisteuerte.

(Red.) Foto: Imago