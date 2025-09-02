Offiziell: Red Bull Salzburg verpflichtet Offensivspieler

Der FC Red Bull Salzburg hat die Verpflichtung von Clement Bischoff offiziell bekanntgegeben. Der 19-jährige dänische Flügelspieler unterschreibt an der Salzach einen Vertrag bis 2029.

Bischoff kommt vom dänischen Erstligisten Brøndby IF, bei dem auch die beiden ÖFB-Legionäre Patrick Pentz und Michael Gregoritsch unter Vertrag stehen. In der laufenden Saison absolvierte er elf Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor und drei Vorlagen gelangen.

Auch mit der Nationalmannschaft sammelte der junge Däne bereits Erfahrungen: Für die dänische U21-Auswahl kam er bereits zu mehreren Einsätzen. Bei der U21-EM im Juni glänzte er außerdem mit zwei Toren und einer Vorlage und gehörte zu den Shootingstars des Turniers.

Rouven Schröder bezeichnet den U21-Teamspieler als kreativen und flexiblen Offensivspieler. „Mit ihm als Neuzugang sowie mit Moussa Yeo, der nach langer Verletzungspause erst kürzlich wieder zurückgekehrt ist und somit auch als eine Art neuer Spieler angesehen werden kann, sind wir nach den Abgängen von Dorgeles Nene und Adam Daghim gut aufgestellt“, meinte Salzburgs Sport-Geschäftsführer.

Neuzugang Clement Bischoff: „Es fühlt sich gut an, nunmehr Spieler des FC Red Bull Salzburg zu sein. Für einen jungen Spieler ist es eigentlich eine sehr einfache Entscheidung, hierher zu kommen, weil schon so viele tolle Fußballer hier waren und dann eine große Karriere gemacht haben. Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich loslegen und meine neuen Mannschaftskollegen kennenlernen kann. Ganz besonders freue ich mich auf Jacob Rasmussen, meinen ehemaligen Teamkollegen und Kapitän bei Bröndby, mit dem ich mich über Salzburg ausgetauscht und von dem ich viel Gutes gehört habe.“

Foto: FC Red Bull Salzburg