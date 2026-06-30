Offiziell: Ried verpflichtet färöischen Nationalspieler

Die SV Ried hat sich in der Defensive mit einem färöischen Nationalspieler verstärkt. Samuel Chukwudi wechselt ab sofort ins Innviertel und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Der 23-jährige Innenverteidiger kommt vom finnischen Erstligisten SJK Seinäjoki. Chukwudi ist 1,97 Meter groß und ist in der Nationalmannschaft der Färöer Stammspieler. Chukwudi wurde auf den Färöern geboren und spielte in seiner Karriere unter anderem für HB Tórshavn, Union Saint-Gilloise und zuletzt SJK Seinäjoki. Bei der SV Ried soll der Abwehrspieler nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.

Ried holt langfristige Verstärkung für die Defensive

„Mit Samuel Chukwudi gewinnen wir einen jungen, hungrigen Innenverteidiger mit großem Entwicklungspotenzial für die SV Oberbank Ried. Er ist gerade 23 Jahre alt geworden, bringt mit fast zwei Metern eine starke physische Präsenz mit und hat sich bei SJK Seinäjoki in Finnland bereits auf gutem Niveau bewährt. Dass er in diesem Alter schon Stammspieler der färöischen Nationalmannschaft ist, zeigt seine Qualität und Mentalität. Wir sehen in Samuel einen Spieler, der noch nicht am Ende seiner Entwicklung steht, deshalb passt er zu unserer Strategie, jungen Talenten eine Plattform zu bieten und sie gemeinsam weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, ihn bei uns begrüßen zu dürfen, und sind überzeugt, dass er unsere Abwehr langfristig bereichern wird.“, erklärt Ried-Sportchef Wolfgang Fiala in einer Vereinsaussendung.

Chukwudi: „Sehe bei dem Verein eine gute Zukunft“

„Die Entscheidung für Ried ist mir leicht gefallen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen sind von Beginn an sehr positiv verlaufen. Ich sehe bei diesem Verein eine gute Zukunft. Auch die Liga ist besser als jene, wo ich bisher war. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier in Ried bin. Ich möchte mich so schnell es geht in die Startelf spielen und so viele Spiele wie möglich bestreiten“, sagt Neuzugang Chukwudi selbst.