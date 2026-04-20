Offiziell: Rose übernimmt Trainerjob in Premier League

Marco Rose wird nach dem Ende der Saison neuer Trainer des englischen Fußball-Premier-League-Clubs Bournemouth.

Der Ex-Trainer von Red Bull Salzburg sowie der deutschen Topclubs Borussia Dortmund und RB Leipzig unterzeichnete bei den in der Tabelle nach 33 Spielen auf Rang acht liegenden „Cherries“ am Montag einen Vertrag bis 2029. Das teilte der AFC mit. Rose tritt die Nachfolge des Spaniers Andoni Iraola an, der seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern wollte.

HIGHLIGHTS | Newcastle United – AFC Bournemouth | 33. Spieltag

Damit kehrt Rose, der in der deutschen Bundesliga auch schon bei Borussia Mönchengladbach tätig war, nach über einem Jahr ins Trainergeschäft zurück. Der 49-Jährige war Ende März 2025 in Leipzig von seinen Aufgaben entbunden worden. Sein Vertrag bei den Sachsen läuft Ende Juni aus, eine Ablöse ist deswegen nicht fällig. Iraola wird indes bei einigen Top-Clubs als Trainer gehandelt. Auch beim deutschen Ex-Meister Bayer Leverkusen soll sein Name als möglicher Nachfolger von Kasper Hjulmand kursieren.

Europacup-Saison für Rose?

„Alle bei AFC Bournemouth freuen sich darauf, Marco im Vitality Stadium willkommen zu heißen, wenn er im Sommer seine Tätigkeit als Cheftrainer aufnimmt“, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Bis zum 30. Juni ist Rose noch vertraglich an Leipzig gebunden, wo er Ende März 2025 freigestellt worden war. Somit erhalten die Sachsen keine Ablöse mehr.

Bournemouth hat als Tabellenachter erneut nichts mit dem Abstieg zu tun, sondern spielt dank 13 Ligaspielen ohne Niederlage sogar noch um die Qualifikation für den Europapokal. Mit 48 Punkten liegt der Verein von der Südküste Englands fünf Spieltage vor Schluss gleichauf mit dem Sechsten FC Chelsea.

(APA/SID).

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