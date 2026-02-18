Offiziell: Salzburg präsentiert Letsch-Nachfolger

Der FC Red Bull Salzburg hat Daniel Beichler mit sofortiger Wirkung als Nachfolger für den entlassenen Cheftrainer Thomas Letsch verpflichtet. Der 37-Jährige erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2028. Sein Debüt auf der Trainerbank wird Beichler am kommenden Sonntag im Bundesliga-Topspiel gegen den Tabellenzweiten LASK (ab 16:30 Uhr live auf Sky – streame das Spiel mit Sky X) geben.

Beichler war zuletzt Cheftrainer des Kooperationsklubs FC Liefering. Zuvor betreute er in der Red Bull Akademie die U14, U16 und U18 und führte die U18 unter anderem zu zwei Meistertiteln. Zudem stand er an der Seitenlinie der UEFA-Youth-League-Mannschaft, die er ins Final Four führte. Seine Trainerlaufbahn begann 2016 beim JAZ Süd.

Als Spieler absolvierte der gebürtige Steirer fünf Länderspiele für Österreich und bestritt 144 Partien in der ADMIRAL Bundesliga. Darüber hinaus war er auch im Ausland aktiv. Unterstützt wird Beichler vorerst von Raphael Ikache, der bereits bei Liefering als Co-Trainer tätig war. Ikache wird für die verbleibenden drei Spiele des Grunddurchgangs der Bundesliga Teil des Trainerteams sein.

Mann über Beichler: „Kennt Spiel- und Ausbildungsphilosophie“

„Daniel Beichler kennt unseren Klub seit Jahren sehr gut und damit einhergehend auch unsere Spiel- und Ausbildungsphilosophie. So hat er mit Jannik Schuster, Tim Trummer oder Joane Gadou bereits etliche Spieler trainiert, die mittlerweile im Kader bei uns stehen. Daniel verfügt über eine klare Idee, wie er spielen und was er von seiner Mannschaft sehen möchte. Nicht ohne Grund hatten ihn auch andere Klubs in der jüngeren Vergangenheit im Blick. Er erhält die volle Unterstützung, notwendige Änderungen anzuschieben, um unsere Mannschaft weiterzuentwickeln und die kommenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern“, sagt Salzburg-Sportdirektor Marcus Mann zu dem Schritt

Beichler selbst sagt zu seiner Verpflichtung: „Ich freue mich riesig über das Vertrauen, das mir der Klub entgegenbringt, und auf die spannende Aufgabe als Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg. Die Mannschaft und das gesamte Umfeld bieten hervorragende Bedingungen, um gemeinsam die gesetzten Ziele zu erreichen. Ich spüre große Vorfreude und enorme Motivation, die kommenden Herausforderungen mit vollem Einsatz anzupacken und die Entwicklung des Teams weiter voranzutreiben.“

(Red Bull Salzburg) / Bild: Red Bull Salzburg