Offiziell: Salzburg verpflichtet Defensivmann aus Stuttgart

Der 21-jährige Innenverteidiger Anrie Chase wechselt vom VfB Stuttgart zum FC Red Bull Salzburg, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschreibt.

Chase ist japanisch-amerikanischer Doppelstaatsbürger, war insgesamt drei Jahre beim deutschen Bundesligisten und spielte dabei für den VfB II (46 Spiele) sowie für die erste Mannschaft der Stuttgarter (20).

Der ehemalige japanische Nachwuchsteamspieler ist bei Salzburg neben Takumu Kawamura und Sota Kitano der dritte Akteur aus dem Land der aufgehenden Sonne.

Chase aktuell verletzt

„Anrie Chase ist ein hoffnungsvoller Innenverteidiger, der in jungen Jahren sowohl in der ersten deutschen Bundesliga als auch in der Champions League schon gezeigt hat, was für ein Potenzial er hat. Aktuell kuriert er eine Verletzung aus und wird daher erst im Laufe der Hinrunde wieder voll einsatzfähig sein. Wir freuen uns sehr, dass Anrie sich voller Überzeugung und trotz namhafter Konkurrenz für den FC Red Bull Salzburg entschieden hat! Der Umstand, dass er mehrere Sprachen spricht, wird seine Integration ins Team deutlich erleichtern“, sagt Rouven Schröder, Geschäftsführer Sport.

„Mein Ziel beim FC Red Bull Salzburg ist ganz einfach, jeden Tag besser zu werden und damit meinem neuen Klub helfen zu können, Titel zu gewinnen. Dafür werde ich alles geben und, getreu meinem Motto, niemals aufgeben und alles für den Erfolg tun. Aber Fußball soll auch Spaß machen, und ich will mich dabei nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch weiterentwickeln“, so Chase.

