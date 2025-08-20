Offiziell: Sangare wechselt in die Ligue 1

Sein letzter Einsatz im Rapid-Dress war das 0:0 gegen Altach, für das Playoff-Hinspiel in der Conference League bei Györi ETO steht er somit nicht mehr im Kader.

Sangaré war im Sommer 2024 um kolportierte 700.000 Euro von Red Bull Salzburg zu Rapid gewechselt, absolvierte für die Hütteldorfer insgesamt 50 Pflichtspiele und kam dabei auf drei Tore und drei Vorlagen. Sein Ex-Klub Red Bull Salzburg profitiert von einer Weiterverkaufsbeteiligung.

Lens hatte sich im Sommer schon mit einem Spieler aus der österreichischen Bundesliga verstärkt. Von Salzburg kam ÖFB-Teamverteidiger Samson Baidoo zum Ex-Club von Kevin Danso.Sangare

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zum Wechsel: „Mamadou Sangaré hat die Erwartungen, die wir vor etwas mehr als einem Jahr in seine Verpflichtung gesetzt haben, absolut erfüllt. Er war jede Sekunde mit hundertprozentigem Engagement bei der Sache und hat unser Team auch durch seinen großartigen Charakter menschlich bereichert. Er war stets loyal und auch wenn uns sein Abgang schmerzt, freue ich mich, dass er sich nun seinen Traum von einem Engagement in einer der Top-5-Ligen Europas erfüllen kann. ´Mama´ steht erst am Anfang seiner Karriere und ich traue ihm in der Zukunft noch sehr viel zu. Er wird bei uns immer herzlich willkommen sein, ich wünsche ihm alles Gute in seiner weiteren Laufbahn und danke für seinen Einsatz und seine fast immer hervorragenden Leistungen für unseren Klub.“

Sangare sagt zum Abschied: „Ich möchte allen Fans, Trainern, Mitarbeitern und Teamkollegen aufrichtig danken! Dank euch allen habe ich die besten Momente meiner bisherigen Karriere erlebt. Es war mir eine große Ehre, dieses Trikot zu verteidigen und für immer Teil der Rapid-Familie zu sein. Danke für das Vertrauen, die Energie und die tollen Emotionen, insbesondere bei den Derbysiegen! Ich habe mich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen und werde nun wie ein Fan mit meinem ehemaligen Team mitfiebern. Einmal Rapidler, immer Rapidler!“

Sangare-Abgang bereits eingeplant

Rapid hat den Abgang sportlich eingeplant: Mit Romeo Amane, der schon regelmäßig spielt, und Sommer-Neuzugang Martin Ndzie (noch ohne Spielgenehmigung) ist das defensive Mittelfeld abgesichert. Weitere Transfers für diese Position sind nicht vorgesehen.

Parallel steht Rapid kurz vor der Verpflichtung von Marco Tilio. Für den australischen Nationalspieler wird eine Leihgebühr von 400.000 Euro an Celtic überwiesen. Zudem sondieren die Hütteldorfer weiterhin den Markt nach einem offensiven Mittelfeldspieler.

Beitragsbild: GEPA