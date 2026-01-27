Offiziell: Schalke 04 nimmt Dejan Ljubicic unter Vertrag

Internationale Erfahrung für das königsblaue Mittelfeld: Der FC Schalke 04 verpflichtet Dejan Ljubicic. Der 28-Jährige wechselt vom kroatischen Europa League-Teilnehmer Dinamo Zagreb zu den Knappen. Ljubicic erhält auf Schalke einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 und trägt die Rückennummer 21.

„Dejan hat bei seinen bisherigen Stationen und auch schon in der österreichischen Nationalmannschaft seine vielfältigen Qualitäten auf verschiedenen Positionen gezeigt. Er erkennt Räume schnell, trifft saubere Entscheidungen und strukturiert das Spiel aus dem Zentrum heraus. Zudem bringt er eine hohe Spielintelligenz mit. Dejan sehen wir als zuverlässigen Teamplayer, der vielseitig einsetzbar ist“, sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball.

„Für mich ist Schalke 04 in der aktuellen Situation eine super Herausforderung. Mir ist von den Schalker Verantwortlichen in sehr guten Gesprächen erklärt worden, wo sie mich sehen und wie ich eine Verstärkung für die Mannschaft werden kann. Dafür werde ich ab dem ersten Tag mein Bestes geben“, so Ljubicic.

Der Rechtsfuß wechselte im vergangenen Sommer zum kroatischen Spitzenklub Dinamo Zagreb, für den er in der nationalen Liga und in der Europa League 22-mal (2 Tore) zum Einsatz kam. Zuvor spielte er vier Jahre für den 1. FC Köln. Mit den Kölnern gelang Ljubicic im Sommer 2025 der Bundesliga-Aufstieg, außerdem bestritt er in der Saison 2022/2023 drei Einsätze in der Europa Conference League. In Österreich wurde Dejan Ljubicic beim SK Rapid ausgebildet und schaffte über den eigenen Nachwuchs den Sprung zu den Profis. Er durchlief die U-Mannschaften des ÖFB und feierte im September 2021 sein Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft.

Bild: Imago