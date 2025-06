Offiziell: Scheiblehner unterschreibt bei Grasshoppers Zürich

Der Oberösterreicher Gerald Scheiblehner hat beim Grasshopper Club Zürich einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Der 48-Jährige hatte am Montag nach vier erfolgreichen Jahren seinen Abschied von ADMIRAL-Bundesligist Blau-Weiß Linz bekanntgegeben, am Dienstag machte der Schweizer Club einen Vertrag bis Sommer 2027 publik. Scheiblehner folgt auf den Deutschen Thomas Oral, der den Rekordmeister am Tabellenende übernommen und über die Relegation zum Klassenerhalt geführt hat.

Er soll in Zürich die von Sportchef Alain Sutter angekündigte „neue sportliche Ausrichtung“ umsetzen. Der neue Trainer steht „für einen Arbeitsstil, der hervorragend zu unserer Philosophie passt: motivierten und jungen Spielern eine Bühne zu geben“, erklärte Sutter. Trainingsstart für die neue Saison ist am Donnerstag.

„Die Aufgabe bei GC reizt mich sehr. Ich sehe großes Potenzial im Team wie auch im gesamten Club. Ich freue mich riesig, gleich loslegen zu dürfen“, wird Scheiblehner in der offiziellen Mitteilung von GC zitiert. Er nimmt seine Assistenten Toni Mestrovic und Alexander Zellhofer nach Zürich mit.

(APA)

Beitragsbild: Grasshopper Club Zürich