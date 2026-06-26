Offiziell: Schiestl verlässt den GAK

Thomas Schiestl und der GAK gehen künftig getrennte Wege. Der Vertrag des 23-jährigen Tirolers, der ursprünglich noch bis Juni 2027 gelaufen wäre, wurde einvernehmlich aufgelöst. Schiestl schließt sich fix dem FC Blau-Weiß Linz an und unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre mit Option auf ein weiteres Jahr.

Der gebürtige Schwazer war im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Liefering nach Graz gewechselt. Bei den Athletikern war der linksfüßige Außenbahnspieler Teil einer erfolgreichen Phase: 2024 stieg er mit dem GAK als Meister der 2. Liga in die ADMIRAL Bundesliga auf. In der 2. Liga zählte Schiestl mit 30 Einsätzen und sechs Toren zu den wichtigen Spielern auf dem Weg zum Aufstieg.

Sein Bundesliga-Debüt gab Schiestl im August 2024. In der höchsten Spielklasse kam er für den GAK insgesamt auf 15 Einsätze und eine Vorlage. In der abgelaufenen Saison spielte der 23-Jährige sportlich allerdings keine zentrale Rolle mehr und kam nur noch sporadisch zum Einsatz.

Herzlich willkommen, Thomas! 🔵⚪️ Thomas Schiestl wechselt vom Grazer AK zu den Blau-Weißen und verstärkt unser Mittelfeld. pic.twitter.com/EF7bj0v4jF — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) June 26, 2026

GAK-Sportdirektor Tino Wawra: „Thomas war seit dem Sommer 2022 ein wichtiger Teil unserer Mannschaft und hat in vier Jahren viel mit dem GAK erlebt, allen voran den Aufstieg in die Bundesliga. Dass er jetzt eine neue Aufgabe sucht, in der er noch mehr Spielzeit bekommt und eine größere Rolle einnimmt, ist ein nachvollziehbarer und für seine Entwicklung sinnvoller Schritt. Für einen Spieler ist es entscheidend, regelmäßig Minuten zu sammeln. Wir danken Thomas für seinen Einsatz und alles, was er für den GAK geleistet hat, und wünschen ihm für seinen weiteren Karriereweg nur das Beste.“

Thomas Schiestl: „Danke für vier unvergessliche Jahre mit vielen schönen Momenten und wertvollen Erfahrungen. Besonders der Aufstieg wird mir immer in Erinnerung bleiben und mich für immer mit dem GAK verbinden. Ich wünsche dem Verein von Herzen alles Gute für die Zukunft.“