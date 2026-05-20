Offiziell: Schöpf wechselt zum LASK

Wie Sky bereits zuvor exklusiv berichtet hat, wechselt Alessandro Schöpf vom Wolfsberger AC zum LASK. Der österreichische Nationalspieler unterschreibt bei den Athletikern einen Vertrag bis Sommer 2028.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler wurde am Montag von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada nominiert. Für Schöpf wäre es nach den Europameisterschaften 2016 und 2021 das dritte große Turnier mit dem ÖFB-Team. Bislang absolvierte der Tiroler 35 Länderspiele und erzielte dabei sechs Tore.

Schöpf über WM-Nominierung: „Ist etwas ganz besonderes“

Auf Klubebene bringt Schöpf reichlich Erfahrung mit. Nach seiner Ausbildung in Tirol und beim FC Bayern München spielte er unter anderem für den 1. FC Nürnberg, Schalke 04, Arminia Bielefeld und die Vancouver Whitecaps. In der deutschen Bundesliga kam er auf 143 Einsätze, zudem stehen Spiele in der UEFA Champions League und der UEFA Europa League in seiner Bilanz.

Schöpf mit 42 flichtspielen für den WAC

Im Februar 2025 kehrte Schöpf nach Österreich zurück und schloss sich dem Wolfsberger AC an. Mit den Kärntnern gewann er den ÖFB-Cup, insgesamt kam er für den WAC auf 42 Pflichtspiele mit sieben Toren und sechs Assists.

LASK-Sportdirektor Dino Buric: „Mit Alessandro Schöpf konnten wir einen aktuellen österreichischen Nationalspieler für uns gewinnen, der über sehr viel Erfahrung verfügt. Er hat in der deutschen Bundesliga wie auch bei seinen weiteren Stationen im In- und Ausland gezeigt, dass er auf höchstem Niveau performen kann. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Flexibilität, seiner Laufstärke und seiner Torgefährlichkeit helfen wird.“

Alessandro Schöpf: „Es war für mich rasch klar, meinen nächsten Schritt hier beim LASK gehen zu wollen. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, wir hatten super Gespräche. Ich möchte mich gut einfügen und die beste Version von mir zeigen. Man hat gesehen, wie viel Energie und Emotion im Verein stecken. Ich hoffe, dass wir den Weg fortsetzen können“, sagte Schöpf, der die LASK-Profis Andres Andrade und George Bello bereits aus seiner Zeit in Bielefeld bestens kennt. „Ich verstehe mich sehr gut mit ihnen, beide sind super Spieler und tolle Menschen. Ich freue mich aber generell schon sehr auf alle.“

Beitragsbild: LASK