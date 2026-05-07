Sky-Info: Schöpf vor Wechsel zum LASK

Für Alessandro Schöpf könnte es zu einem Wechsel innerhalb der ADMIRAL Bundesliga kommen: Nach Sky-Informationen steht der ÖFB-Teamspieler vor einem ablösefreien Wechsel zum LASK.

Der 32-jährige zentrale Mittelfeldspieler des WAC soll sich den Linzern im kommenden Sommer anschließen und sich mit dem Verein bereits geeinigt haben. Entgegen anderslautender Berichte beinhaltet sein aktueller Vertrag beim Wolfsberger AC keine Option auf eine Verlängerung, ein Wechsel wäre somit ablösefrei möglich.

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Schöpf absolvierte in der laufenden Saison 25/26 bislang 22 Pflichtspiele, in denen ihm vier Tore und fünf Assists gelangen. Insgesamt bringt der Routinier die Erfahrung aus 35 Länderspielen für Österreich mit, in denen er sechs Treffer erzielte. Sein bis dato letztes Länderspiel absolvierte der EM-Teilnehmer von 2016 im vergangenen November beim WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien.

Mit dem Gewinn des ÖFB Cups 2025 krönte Schöpf zudem seine Zeit in Wolfsberg. Nun dürfte in Österreich ein neues Kapitel beim LASK folgen. Nach Sky-Informationen war auch der SK Rapid sowie einige Teams aus Deutschland an einer Verpflichtung von Schöpf interessiert.

Beeindruckende Vita

Schöpf wechselte bereits in der Jugend aus Tirol nach Deutschland zum FC Bayern und schaffte beim deutschen Rekordmeister den Sprung bis in die zweite Mannschaft, ehe der Wechsel zum 1. FC Nürnberg erfolgte. Über Schalke 04, Arminia Bielefeld und ein MLS-Abenteurer in Vancouver landete Schöpf im Frühjahr 2025 schließlich beim WAC.

Insgesamt hat Schöpf in seiner Vita 143 Spiele in der deutschen Bundesliga stehen, in denen er elf Treffer und acht Assists verbuchte. Zum Abschluss seiner Karriere ist für den Mittelfeldspieler auch eine Rückkehr nach Deutschland denkbar.

Beitragsbild: GEPA