Offiziell: Simon Seidl wechselt zu Sturm Graz

Nun ist es offiziell: Simon Seidl verlässt Absteiger Blau-Weiß Linz und wechselt zu Vizemeister Sturm Graz.

Die Steirer gaben die Verpflichtung am Donnerstag bekannt. Sky berichtete über das Interesse der Steirer am 23-Jährigen.

Der Offensivspieler unterzeichnet bei Sturm einen „langfristigen“ Vertrag. „Ich freue mich sehr, beim SK Sturm – einem echten Traditionsverein und einem Klub, mit dessen Philosophie ich mich voll identifizieren kann – zu unterschreiben. Sturm hat auch heuer wieder die Chance auf eine internationale Ligaphase, spielt in der Bundesliga stets um die Spitze mit und hat in der Vergangenheit gezeigt, wie gut sich Spieler hier entwickeln können. Ich freu mich, meine Kollegen schon bald kennenzulernen und gemeinsam in die Vorbereitung zu starten„, wird Seidl in der Pressemitteilung der Grazer zitiert.

Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Mit Simon Seidl konnten wir einen jungen österreichischen Spieler verpflichten, der in der Bundesliga seine Qualitäten bereits gezeigt hat und in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Mit 13 Scorerpunkten in der abgelaufenen Bundesligasaison hat er sowohl Torgefahr bewiesen, als auch gezeigt, dass er kreative Momente ins Offensivspiel einbringen kann. Wir freuen uns, dass sich Simon trotz mehrerer Angebote aus dem In- und Ausland für den SK Sturm entschieden hat und darauf, ihn in schwarz-weiß zu sehen.“

(Red./Sturm Graz) / Bild: SK Sturm Graz