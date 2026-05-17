Sky-Info: Bundesligisten im Rennen um Simon Seidl

Simon Seidl steht vor einem Abgang bei Blau-Weiß Linz und dem nächsten Karriereschritt. Nach Sky-Informationen beschäftigen sich sowohl die Wiener Austria als auch Sturm Graz intensiv mit dem 23-Jährigen.

Der Offensivspieler zählte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zu den absoluten Leistungsträgern der Linzer und war trotz des Abstiegs einer der wenigen konstanten Lichtblicke. Mit acht Toren und vier Assists empfahl sich Seidl für höhere Aufgaben.

Besonders seine Vielseitigkeit macht den 23-Jährigen am Transfermarkt interessant. Seidl kann sowohl zentral als auch auf mehreren Offensivpositionen eingesetzt werden und überzeugte in der Saison immer wieder mit Tempo, Spielintelligenz und Torgefahr.

Nach Sky-Informationen liebäugelt der Spieler mit einen Wechsel zu einem Klub, der nächste Saison im internationalen Geschäft vertreten ist. Mit Sturm Graz und der Wiener Austria befinden sich zwei österreichische Topklubs im Rennen um den Offensivakteur. Sturm wird die Saison zumindest auf Rang zwei beenden und hat damit einen internationalen Startplatz bereits fix. Die Wiener Austria könnte mit einem Sieg gegen den LASK Platz vier und damit die Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Conference League absichern. Zudem gibt es auch Interesse aus der 2. deutschen Bundesliga.

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Seidl über möglichen Abgang: „Was im Sommer kommt, wird man sehen“

Nach der bitteren Niederlage gegen den GAK hielt sich Seidl bezüglich seiner Zukunft noch bedeckt. „Ich habe noch ein Jahr Vertrag, was im Sommer kommt, wird man sehen“, erklärte der BWL-Akteur nach dem Spiel. Ein endgültige Entscheidung ist also noch nicht gefallen.

Beitragsbild: GEPA