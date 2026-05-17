Eintracht Frankfurt trennt sich von Cheftrainer Riera

Der deutsche Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Albert Riera nach nur dreieinhalb Monaten wieder beendet.

Das gab der Verein einen Tag nach dem letzten Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) bekannt. Die Trennung galt schon zuvor als wahrscheinlich: Riera fehlte im Umfeld jeglicher Rückhalt, zudem verpasste die Eintracht erstmals seit sechs Jahren die Qualifikation für den Europapokal.

„Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, sagte Sportvorstand Markus Krösche, der zuletzt bereits immer wieder ein Bekenntnis zum Spanier vermieden hatte. Riera war am 1. Februar Nachfolger von Dino Toppmöller geworden.

Riera und sein Team hätten „durch ihre akribische Arbeit wertvolle Impulse gegeben“, so Krösche, „gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten.“

„Der Klub und ich haben einvernehmlich entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden“, sagte Riera: „Ich übernehme als Trainer die Verantwortung für die sportlichen Ergebnisse, und mein einziger Fokus lag in dieser Zeit darauf, die Mannschaft zu verbessern und erfolgreich zu machen.“

(SID)

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