Pleite bei Newcastle: West Ham muss um Klassenerhalt bangen

Am vorletzten Spieltag der englischen Premier League besiegte Newcastle United das abstiegsgefährdete West Ham United mit 3:1 (2:0). Dabei traf der Deutsche Nick Woltemade zum zwischenzeitlichen 1:0 (15.) für die Magpies.

Im laufenden Jahr traf Woltemade bis dato lediglich im Februar in der 4. Runde des FA Cups bei Aston Villa (3:1).

West Ham liegt in der Tabelle auf dem 18. Rang. Sollten die Tottenham Hotspur am Dienstag (um 21:15 Uhr live auf Sky – streame mit Sky X) bei Chelsea anschreiben, wäre der Abstieg der Hammers endgültig besiegelt. Die Spurs haben aktuell zwei Zähler mehr als West Ham und das Chelsea-Match in der Hinterhand.

(SID/Red.)

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