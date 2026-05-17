Fünf Startplätze: Die Europacup-Einstiegstermine der Bundesligisten

In der kommenden Saison ist Österreich zum vorerst letzten Mal mit einem Quintett international vertreten, ehe ab der Saison 2027/28 der fünfte Europacup-Startplatz wegfällt. Für einige ÖFB-Klubs beginnt das Europa-Abenteuer schon früh in der Saison, während der Meister erst Ende August ran muss.

Als frisch gebackener Champion startet der LASK kommende Saison im Champions-League-Playoff. Die Hinspiele steigen am 18./19. August, die Rückspiele gehen eine Woche später am 25./26. August über die Bühne.

Sollten sich die Linzer in der Playoff-Runde durchsetzen, wäre die Teilnahme an der Ligaphase der Königsklasse fix. Bei einem Ausscheiden im CL-Playoff startet die Kühbauer-Elf fix in der Ligaphase der Europa League.

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Auch Sturm darf auf CL-Teilnahme hoffen

Ebenfalls die Chance auf die Ligaphase der Champions League hat Sturm Graz. Die Steirer steigen bereits einen Monat vor dem LASK am 21./22. Juli in der 2. CL-Qualifikationsrunde ein. Für die Teilnahme an der CL-Ligaphase müsste Sturm insgesamt drei Qualifikationsrunden überstehen.

Im Fall eines direkten Ausscheidens in der CL-Quali ginge es für Kiteishvili und Co. in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation weiter.

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Salzburg könnte von Sonderfall profitieren

Für den Liga-Dritten Red Bull Salzburg beginnt die Europa-Reise kommende Saison im Normalfall in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation am 6. August. Sollten die Salzburger dort scheitern, würde man ins Conference-League-Playoff abrutschen und hätte weiter die Chance auf eine internationale Ligaphase.

Jedoch könnte Salzburg in einem besonderen Fall schon in wenigen Tagen ein Ligaphasen-Ticket fix haben. Sollte Aston Villa am kommenden Mittwoch das Finale der Europa League gegen den SC Freiburg gewinnen und zugleich in der Premier League noch auf Platz fünf oder sechs abrutschen, würde Salzburg im Europa-League-Playoff starten. Dadurch wären die Mozartstädter mindestens in der Ligaphase der Conference League dabei.

Frühstart für Austria und Liga-Fünften

Der Bundesliga-Vierte Austria Wien und der noch offene Fünfte (Rapid, WAC oder Ried) ist wie Sturm Graz bereits im Juli international gefordert.

Los geht es für beide in der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation am 23. Juli und dem Rückspiel eine Woche später am 30. Juli.

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