Offiziell! Sturm Graz präsentiert Scherpen-Ersatz

Der SK Sturm Graz hat die Verpflichtung von Torhüter Vítězslav Jaroš offiziell bekannt gegeben. Der 22-jährige Tscheche kommt vom FC Liverpool nach Graz und unterschreibt einen Leihvertrag bis Sommer 2024.

Jaroš ist ehemaliger tschechischer U21-Teamspieler und war zuletzt für Liverpools U21 in der Premier League II sowie Stockport in der League Two aktiv, er stand im Herbst auch dreimal im Kader der ersten Mannschaft in der UEFA Europa League. Der 1.90m große Torhüter ist bereits mit der Mannschaft ins Kurztrainingslager nach Catez unterwegs und wird am heutigen Dienstag in Slowenien sein erstes Training mit dem Team absolvieren.



„Nach der schweren Verletzung und OP von Kjell Scherpen war klar, dass wir unser Torhüterteam für das Frühjahr nochmals ergänzen wollen. Vítězslav Jaroš hat unter anderem die U21-Europameisterschaft als Stammspieler bestritten, mit ihm konnten wir schnell eine hervorragende Lösung finden. Wir freuen uns, ihn in Graz begrüßen zu können und sind überzeugt, dass er uns im Frühjahr – wo wir in allen drei Bewerben noch große Ziele haben – weiterhelfen wird“, sagte Geschäftsführer Andreas Schicker über die Verpflichtung.

„Der SK Sturm hat sich international einen Namen gemacht und im letzten Jahr bewiesen, dass junge Torhüter auf ihren Leihen hier Spielpraxis auf hohem Niveau bekommen und sich hervorragend weiterentwickeln können. Als das Interesse aufkam und ich die ersten Gespräche mit Andreas Schicker und Tormanntrainer Stefan Loch geführt habe, musste ich nicht lange überlegen – ich freue mich auf dieses Frühjahr und will dem Team helfen, die Ziele national wie international zu erreichen“, sagt der Torhüter über seine Aufgabe beim SK Sturm.

Bild: Imago