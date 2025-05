Offiziell: Sturm holt neuen Verteidiger

Meister Sturm Graz hat die Verpflichtung von Innenverteidiger Tim Oermann offiziell bekanntgegeben.

Wie Sky vor wenigen Tagen berichtete wechselt der 21-jährige Deutsche leihweise vom deutschen Spitzenklub Bayer Leverkusen zum SK Sturm und unterschreibt bis zum kommenden Sommer. Der aktuelle U21-Teamspieler Deutschlands absolvierte in der abgelaufenen Saison 29 Spiele in der deutschen Bundesliga für den VFL Bochum, aktuell bereitet er sich auf die U21-Europameisterschaft vor und soll im Laufe der Vorbereitung zu den Steirern stoßen.

Leihe zum WAC 2023

In der Saison 2022/23 stand Oermann schon einmal leihweise in Österreich unter Vertrag, damals beim Wolfsberger AC. Bei den Lavanttalern kam der 21-Jährige zwischen Jänner und Juni 2023 in 14 Pflichtspielen zum Einsatz.

Oermann freut sich auf Wechsel

Sturm-Geschäftsführer Sport Michael Parensen meinte über den Wechsel: „Tim Oermann ist ein hochtalentierter Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit, körperlichen Präsenz und Zweikampfstärke unsere Defensive verstärken wird. Er hat bereits in einer Topliga seine Qualitäten nachgewiesen und wird seine dort gemachten Erfahrungen für uns gewinnbringend einsetzen. Wir freuen uns, dass wir Tim von unserem Weg überzeugen konnten und dass er uns helfen wird, die gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

Oermann selbst sagte: „Der SK Sturm ist als österreichischer Meister eine Top-Adresse. Ich freue mich sehr, die kommende Saison hier bestreiten zu können, erstmals Europacup zu spielen, der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen und darauf, den Verein und die Fans kennenzulernen.“

(SK Sturm / Red.)

Bild: Imago