Offiziell: Sturm-Legende Jantscher wechselt nach Hongkong

Nach seinem Abschied vom SK Sturm Graz hat Vereinslegende Jakob Jantscher nun auch offiziell einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Der 34-Jährige verlässt die Steirer nach mehr als fünf Jahren und wechselt zu Kitchee SC, dem Meister der „Hongkong Premier League“. Das teilte der Club aus der chinesischen Sonderverwaltungszone am Mittwoch.

Am vergangenen Samstag war der Offensivspieler beim Liga-4:1 gegen Blau-Weiß Linz von den Fans in Graz verabschiedet worden. „Es hat einige Angebote gegeben, aber bei Kitchee habe ich von Anfang an ein relativ gutes Gefühl gehabt. Der Verein ist in den letzten fünf, sechs Jahren Meister geworden, spielt asiatische Champions League. Die europäische habe ich nie gespielt, jetzt spiele ich halt in der asiatischen. Das passt auch“, sagte Jantscher am Wochenende im Sky-Interview.

Jantscher stammt aus der Jugend des SK Sturm, durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Schwoazn und schaffte den Durchbruch bei den Profis, für die er insgesamt 250 Pflichtspiele absolvierte, in denen ihm 58 Tore sowie 69 Vorlagen gelangen. „JJ“ absolvierte 23 Partien für das österreichische A-Nationalteam, wurde unter anderem 3 Mal österreichischer Cupsieger mit den Schwoazn sowie Spieler der Saison 2021/22.

Bild: GEPA