Offiziell: Sturm leiht Arsenal-Torhüter

Nun ist es offiziell: Der SK Sturm Graz verpflichtet Torhüter Arthur Okonkwo. Der 21-jährige Engländer kommt auf Leihbasis vorerst bis Sommer von Arsenal London, zuletzt war er in die League Two an Crewe Alexandra verliehen. Das gaben die Grazer am Montag bekannt.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker über Okonkwo: „Sowohl Arsenal als auch Arthur selbst haben uns deutlich signalisiert, dass der Wechsel zu Sturm Graz genau der richtige Schritt für alle Beteiligten ist. Arthur ist ein junger hungriger Spieler und passt hervorragend in unser Anforderungsprofil – er wird uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen. Mit Arthur haben wir unser Torhüterteam noch breiter aufgestellt und ich bin zuversichtlich, dass wir hervorragend für die kommenden Aufgaben gerüstet sind. Ich möchte mich auch bei Arsenal für den hervorragenden Austausch bedanken – wir sind froh, dass der Wechsel so schnell über die Bühne gegangen ist und Arthur bereits im Trainingslager in der Türkei mit an Bord sein wird.“

Okonkwo zeigt sich erfreut über den Wechsel zu Sturm: „Ich freue mich, hier in Graz beim SK Sturm gelandet zu sein, einem großen Klub in Österreich. Ich weiß, dass man hier große Ambitionen und Ziele hat – genau so wie ich persönlich, deswegen bin ich überzeugt, dass ich hier am richtigen Ort für den nächsten Schritt in meiner Entwicklung bin. Ich freue mich darauf, das Team kennenzulernen und meinen Beitrag im kommenden Frühjahr zu leisten, um den größtmöglichen Erfolg einzufahren.“

Arthur Okonkwo 1,99m groß und verbrachte seine gesamte Jugend beim FC Arsenal. Der Torhüter absolvierte außerdem vier Einsätze für die U18-Auswahl Englands. Nun will er sein Können in der österreichischen Bundesliga unter Beweis stellen.

(Red, SK Sturm) / Bild: Imago