Offiziell: Sturm präsentiert neuen Tormann

Nun ist es offiziell: Sturm Graz hat die Verpflichtung von Fiorentina-Torhüter Oliver Christensen bestätigt.

Der dänische Goalie absolvierte am Donnerstag den Medizincheck in Graz. Christensen wechselt auf Leihbasis zum Meister, Kaufoption gibt es keine.

„Nach der Handgelenks-Verletzung von Daniil Khudyakov wollten wir reagieren und unser Torhüter-Team wieder vervollständigen. Mit Oliver Christensen ist uns das hervorragend gelungen. Oliver konnte in Dänemark, Italien und Deutschland bereits einiges an Erfahrung auf Top-Niveau sammeln und wird uns sofort helfen können. Wir sind froh, mit der Leihvariante bis zum Winter eine sehr gute Lösung mit Florenz gefunden zu haben und freuen uns, Oliver für den SK Sturm in Aktion zu sehen“, sagt Sportchef Michael Parensen zur Verpflichtung.

Christensen selbst sagt zu seinem Wechsel: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SK Sturm waren sehr positiv und haben mich sofort davon überzeugt, diese Leihe in Angriff nehmen zu wollen. Mit Sturm in der Meisterschaft, Cup und auch im Europacup angreifen zu können, ist großartig für mich. Ich freue mich auf die kommenden Monate und hoffe, dem Team mit meinen Qualitäten helfen zu können.“

Christensen soll bei Sturm Khudyakov ersetzen

Christensen wird beim SK Sturm den verletzten Daniil Khudyakov ersetzen. Der russische Neo-Stammkeeper zog sich bei einem Fahrradunfall eine Handgelenksverletzung zu und fällt mehrere Wochen aus. In der Rückrunde plant man bei Sturm weiterhin mit Khudyakov als Nummer eins.

Der 26-Jährige wechselte im Sommer 2023 um rund 3,8 Millionen Euro von Hertha BSC zur AC Fiorentina, kam dort jedoch nur auf zehn Pflichtspieleinsätze. Im Jänner 2025 wurde er an den späteren Serie-B-Absteiger US Salernitana verliehen, wo er in 18 Spielen sechsmal ohne Gegentor blieb.

Bei der Fiorentina wäre Christensen auch in der kommenden Saison wohl nur die Nummer zwei hinter David de Gea gewesen. Ein Wechsel nach Graz soll dem dänischen Nationalspieler wichtige Spielpraxis bringen.

Ein Wechsel von Heidenheims Kevin Müller ist offiziell vom Tisch.

(Red. / SK Sturm Graz)

Bild: SK Sturm Graz