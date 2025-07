Sky exklusiv || Sturm an deutschem Bundesliga-Torhüter interessiert

Der SK Sturm ist nach der Verletzung von Daniil Khudyakov weiterhin auf der Suche nach einer neuen Nummer eins. Da sich eine Leihe von Wunschlösung Radek Vitek (wechselt leihweise zu Bristol City) nicht umsetzen ließ, rückte zuletzt Oliver Christensen von der AC Florenz in den Fokus von Sportdirektor Michael Parensen. Nun könnte sich auch eine weitere Option aus der Deutschen Bundesliga auftun.

Nach dem Torwart-Knall in Heidenheim ist ein Abschied von Publikumsliebling Kevin Müller in diesem Sommer denkbar. Nach exklusiven Sky Informationen hat der SK Sturm Graz konkretes Interesse am 34-Jährigen. Ein erster Austausch zwischen den Verantwortlichen in Österreich und Müller hat bereits stattgefunden. Im Raum steht eine Leihe über 6 Monate.

Die Priorität beim aktuellen Meister liegt aktuell jedoch auf Oliver Christensen von der AC Florenz. Sollte ein Transfer von Christensen nach Graz nicht zu Stande kommen, ist Müller die erste Alternative.

Als Meister spielt Sturm in der kommenden Saison auf jeden Fall europäisch, hat auch noch Chancen auf eine Teilnahme an der Champions League. In den letzten neuen Jahren war Müller der klare Stammtorwart in Heidenheim. Zu Beginn der Woche wurde der Routinier nach der Leihe von Diant Ramaj zur Nummer zwei degradiert.

(skysport.de/Florian Plettenberg & Dennis Bayer) / Foto: GEPA