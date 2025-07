Bericht: Sturm Graz an Fiorentina-Keeper dran

Sturm Graz möchte offenbar auf den verletzungsbedingten Ausfall von Neo-Stammtorhüter Daniil Khudyakov reagieren.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat der österreichische Meister ein Leihangebot für Oliver Christensen von der ACF Fiorentina abgegeben. Gespräche über einen möglichen Wechsel sollen bereits laufen.

Khudyakov hatte sich auf dem Weg zum Training bei einem Fahrradunfall am Handgelenk verletzt und wird dem Klub mehrere Wochen fehlen. Die Grazer sondieren daher den Markt nach einem Ersatz für den 21-jährigen Russen.

Christensen war im Sommer 2023 für rund 3,8 Millionen Euro von Hertha BSC zur Fiorentina gewechselt. In seiner ersten Saison kam der 26-jährige Däne allerdings nur auf zehn Pflichtspieleinsätze für den Serie-A-Klub. Im Jänner 2025 wurde er leihweise an US Salernitana in die Serie B abgegeben, wo er in 18 Spielen sechsmal ohne Gegentor blieb.

In Florenz wäre Christensen auch in der kommenden Saison wohl nur die Nummer zwei hinter David de Gea. Ein Wechsel könnte ihm daher die erhoffte Spielpraxis bringen – möglicherweise in der ADMIRAL Bundesliga.

(Red.) Foto: Imago