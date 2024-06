Offiziell: Sturm verlängert mit Leistungsträger

Spielmacher Otar Kiteishvili bleibt Sturm Graz über die Saison hinaus erhalten. Der Georgier, der mit seinem Heimatland auch an der EM teilnimmt, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag beim Doublesieger bis 2026.

Kiteishvili war 2018 von Dinamo Tiflis zu den Grazern gewechselt und stand seitdem in 185 Pflichtspielen für die „Blackies“ auf dem Feld. In der vergangenen Saison war der 28-Jährige für Sturm ein Schlüsselspieler auf dem Weg zum Double.

In der Bundesliga sammelte Kiteishvili bei 25 Einsätzen neun Treffer und sechs Assists. Im Cup-Finale gegen den SK Rapid bereitete er wenige Minuten vor Schluss den Siegtreffer von Teamkollege Tomi Horvat vor. Zudem erhielt der Mittelfeldakteur am Saisonende die Auszeichnung zum „Spieler der Saison“ in der ADMIRAL Bundesliga.

Kiteishvili mit schönen und wichtigen Treffern

Der Edeltechniker war immer dann zur Stelle, wenn er besonders gebraucht wurde. In Runde sieben glänzte er gegen Red Bull Salzburg mit einem Traumtor zum zwischenzeiltichen 1:1. Der Treffer ist auch einer von sieben Kandidaten für das Tor der Saison 2023/2024 (Hier geht’s zum VOTING).

VIDEO: Kiteishvili-Traumtor gegen Salzburg

Außerdem erzielte er im Saisonendspurt einen weiteren enorm wichtigen Treffer für die Grazer: Beim Heimspiel gegen Hartberg in Runde 30 geriet Sturm nach einer Roten Karte von Gorenc Stankovic und einem frühen Treffer von Maximilian Entrup ins Hintertreffen. Kiteishvili erzielte nach der Pause den für Sturm so wichtigen Ausgleichstreffer und hielt die Meisterhoffnungen der Grazer aufrecht.

VIDEO: Kiteishvili gleicht gegen Hartberg aus

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Otar Kiteishvili ist ein absoluter Führungsspieler unserer Mannschaft – ein Unterschiedsspieler, der in unserer zentralen Achse eine enorm wichtige Rolle einnimmt. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten stets betont, dass wir ihm die Zeit geben, alle Zukunftsoptionen abzuwägen – umso glücklicher sind wir nun, eine Lösung gefunden zu haben. Wir sind froh, dass Kite nochmals beim SK Puntigamer Sturm Graz unterschrieben hat und sind davon überzeugt, dass er dem SK Sturm noch viel zu geben hat.“

Spielmacher Otar Kiteishvili erklärt: „Die vergangene Saison mit dem Double war die bisherige Krönung meiner Zeit beim SK Sturm. Jeder weiß, wie wohl ich mich im Verein fühle und wie sehr ich das Umfeld schätze, daher bin ich extrem froh, dass ich noch vor der Europameisterschaft für Klarheit sorgen konnte und diesen Vertrag unterschrieben habe. Auf die Schwoazn!“

Bild: GEPA