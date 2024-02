Abgang beim SK Sturm Graz! Angreifer Bryan Teixeira verlässt die Grazer und die ADMIRAL Bundesliga per Leihe und wechselt in die 2. Deutsche Bundesliga zum 1. FC Magdeburg.

Aktuell befindet sich Teixeira mit den Kap Verden um Afrika Cup und steht mit seinem Nationalteam überraschend im Viertelfinale. Der Stürmer stand in der Herbstsaison in 17 Pflichtspielen für die Grazer auf dem Feld und erzielte dabei ein Tor und eine Vorlage. Dennoch musste sich Teixeira in seiner Zeit in Graz immer wieder mit der Reservistenrolle zufriedengeben. In Magdeburg soll der 23-Jährige nun Spielpraxis sammeln.

Teixeira will mehr Spielzeit

„Bryan Teixeira ist ein hochveranlagter Spieler, der uns beispielsweise mit seinem Treffer im Grazer Derby viel Freude bereitet hat. Bryan braucht für seine Weiterentwicklung mehr Spielzeit, als wir ihm aktuell garantieren können – daher sind wir seinem Wunsch nach einer Veränderung auch nachgekommen. Wir sind überzeugt, dass sich Bryan in Magdeburg gut machen wird und wünschen ihm alles Gute für diese Aufgabe“, so Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Teixeira wechselte im vergangenen Winter von Ligakonkurrent Austria Lustenau für 1,2 Millionen Euro (transfermarkt.at) nach Graz und sucht seitdem nach dem Anschluss beim Tabellenzweiten. In 33 Pflichtspielen für Sturm erzielte der Angreifer bisher nur ein Tor und eine Vorlage. In Magdeburg trifft der Angreifer auf seinen ehemaligen Lustenauer Klubkollegen Jean Hugonet.

