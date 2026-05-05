Offiziell: Terzic wird Bilbao-Trainer

Jetzt ist es offiziell: Edin Terzic übernimmt den Trainerjob beim spanischen Traditionsverein Athletic Bilbao. Der Ex-BVB-Coach unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Das gaben die Basken am Dienstag bekannt.

Sky Sport hatte bereits Ende März in „Transfer Update – die Show“, dass Terzic der Top-Kandidat beim baskischen Klub ist. Jetzt gibt es die Vollzugsmeldung.

Der 43-Jährige hatte nach Informationen von Sky Sport mehrere Anfragen. Doch das Bilbao-Projekt hat den ehemaligen Dortmunder Trainer überzeugt. Terzic wird die Nachfolge von Ernesto Valverde antreten, dessen Vertrag einvernehmlich nicht verlängert wird.

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Bilbao ist achtmaliger spanischer Meister

Der DFB-Pokalsieger von 2021 ist der zweite deutsche Trainer der Vereinsgeschichte nach Jupp Heynckes, der die Basken einst zweimal trainiert hatte (1992 – 1994 und 2001 – 2003).

Athletic Bilbao schielt in dieser Saison noch auf eine Teilnahme am internationalen Wettbewerb. In LaLiga rangieren die Basken nach 34 Spielen auf Platz acht. Mit 44 Punkten liegt der achtmalige spanische Meister nur drei Zähler hinter dem Sechsten Celta Vigo, der einen Startplatz in der Conference League berechtigt.

Terzic nach zwei Jahren zurück

Terzic kehrt damit nach knapp zwei Jahren zurück auf die Trainerbank. Zuletzt arbeitete der Champions-League-Finalist von 2024 als TV-Experte.

Der wohl bekannteste Spieler im Kader von Athletic heißt Nico Williams. Der 23-jährige Flügelflitzer wird auch den deutschen Fußball-Fans im Gedächtnis geblieben sein – vor allem mit seinen überragenden Auftritten bei der EM 2024 in Deutschland. Die DFB-Elf schied im Viertelfinale gegen Spanien aus (1:2 n.V.) – natürlich kam auch Williams zum Einsatz.

(APA) / Bild: Imago