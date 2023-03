Offiziell: Tottenham und Conte gehen getrennte Wege

Tottenham Hotspur hat sich „in gegenseitigem Einverständnis“ von Trainer Antonio Conte getrennt. Das gab der Premier-League-Klub am späten Sonntagabend (26.03.) bekannt.

Wie die Spurs mitteilten, werden bis zum Saisonende die Co-Trainer Cristian Stellini und Ryan Mason die Verantwortung für die Mannschaft innehaben.

„Wir haben noch zehn Spiele in der Premier League und müssen um einen Platz in der Champions League kämpfen“, wird Daniel Levy, Vorstandsvorsitzender, in einem Statement auf der Homepage zitiert. „Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Jeder muss seinen Beitrag leisten, um das bestmögliche Ergebnis für unseren Klub und unsere fantastischen, treuen Fans zu erreichen.“

Conte kritisiert Spurs heftig

Die Spurs liegen in der Liga noch auf dem vierten Platz, mit zwei Punkten Rückstand bei zwei Spielen in der Hinterhand lauert jedoch Newcastle United. Gewinnt Liverpool seine beiden Nachholspiele, sind auch die Reds nur noch einen Zähler entfernt.

Die Trennung von Conte hatte sich zuletzt abgezeichnet. Der Italiener hatte den Klub öffentlich heftig kritisiert und lieferte den Medien eine Schimpf-Tirade. Seine Spieler bezeichnete Conte als „selbstsüchtig“ und „ohne Herz“.

Nach Informationen von Sky UK ist der beurlaubte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann offen für Gespräche mit den Spurs.

