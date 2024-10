Offiziell: Van Wonderen übernimmt Schalke

Jetzt ist es offiziell: Kees van Wonderen wird neuer Trainer beim FC Schalke 04 und erhält in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2026.

Der 55-jährige Niederländer, der zuletzt den SC Heerenveen in der Eredivisie coachte, wird nach der Länderspielpause beim Auswärtsspiel bei Hannover 96 erstmal an der Seitenlinie von Schalke stehen. Unterstützt wird er dabei von Robert Molenaar, der zum bestehenden Trainer-Team stößt.

Der Entscheidung vorausgegangen war ein gut zweiwöchiger, intensiver Prozess, den Ben Manga, Direktor Kaderplanung, so beschreibt: „Die Basis unserer Suche bildete ein Anforderungsprofil, das wir gemeinsam mit dem Vorstand verabschiedet haben. Zusammengefasst: ein Trainer, dessen Arbeit auf dem Rasen eine sichtbare Handschrift trägt, der weiß, wie er mit unserem Kader arbeiten will und Erfahrung mitbringt, Spieler zu entwickeln. Wir sind absolut überzeugt davon, dass wir mit Kees van Wonderen die richtige Person für die Aufgabe gefunden haben. Ich kenne ihn und seine Arbeit bereits seit einigen Jahren, sehr intensiv seit der Zeit in Deventer und freue mich nun, mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Van Wonderen freut sich auf Schalke

Van Wonderen, der bei der Partie gegen Hertha schon in der Veltins Arena war, folgt als Cheftrainer auf Karel Geraerts, der Ende September beurlaubt wurde. Zuletzt stand interimsweise U23-Trainer Jakob Fimpel bei den Spielen in Münster (2:1) und gegen die Hertha (2:2) in der Verantwortung.

Van Wonderen freut sich auf die neue Herausforderung: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und von großem Vertrauen geprägt. Wir haben alle Saisonspiele analysiert und eine Idee entwickelt, was wir mit dem Team erarbeiten wollen. Das ist mitten in einer laufenden Saison herausfordernd, doch wir gehen es mit Überzeugung und Zuversicht an. Ich werde den Sonntag nutzen, den Staff kennenzulernen und Gespräche zu führen, auch mit Jakob Fimpel, um mir wertvolle Eindrücke aus erster Hand zu holen, bevor wir am Montag mit der Mannschaft loslegen. Wir wollen in der Länderspielpause gemeinsam Schritte gehen.“

(sport.sky.de) / Bild: Imago