Offiziell: Veratschnig kehrt nach Österreich zurück

Der FC Red Bull Salzburg hat seinen nächsten Neuzugang präsentiert. Wie Sky bereits berichtet hat, holen die Mozartstädter Nikolas Veratschnig vom deutschen Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 zurück nach Österreich. Der 23-jährige Kärntner unterschreibt bei den „Bullen“ einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Veratschnig kehrt nach zwei Jahren in Deutschland in die ADMIRAL Bundesliga zurück. Der Defensivspieler stammt aus dem Nachwuchs des Wolfsberger AC und absolvierte für die Kärntner insgesamt 76 Pflichtspiele in der höchsten österreichischen Spielklasse. Dabei verbuchte er drei Tore und sieben Assists.

Im Sommer 2024 wagte der ehemalige österreichische U21-Teamspieler den Schritt in die Bundesliga zu Mainz 05. Für die Rheinhessen kam Veratschnig in insgesamt 45 Bewerbsspielen zum Einsatz. Neben Einsätzen in der deutschen Bundesliga stand er auch in der UEFA Conference League sowie im DFB-Pokal auf dem Platz.

Veratschnig als Rechtsverteidiger eingeplant

Bei Salzburg ist der vielseitig einsetzbare Defensivakteur vor allem für die rechte Außenverteidigerposition vorgesehen. Sport-Geschäftsführer Marcus Mann sieht in dem Österreicher eine wertvolle Verstärkung: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Nikolas Veratschnig einen vielseitigen und dynamischen Spieler zurück in die österreichische Bundesliga holen konnten. Er ist bei uns in erster Linie für die Position auf der rechten Außenverteidigerseite vorgesehen, bringt darüber hinaus aber auch die Flexibilität mit, andere Rollen zu übernehmen.“

Veratschnig selbst blickt seinem neuen Kapitel optimistisch entgegen. Nach zuletzt schwierigerer sportlicher Situation in Mainz möchte der Kärntner wieder regelmäßig Spielpraxis sammeln: „Das Wichtigste für mich ist, dass ich wieder zu Einsätzen komme. Ich möchte beim FC Red Bull Salzburg wieder zu mehr Spielzeit kommen und weiß auch, dass ich es draufhabe.“

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