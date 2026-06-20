Offiziell: Vucic verlässt Wiener Austria

Der Wechsel von Romeo Vucic zu Blau-Weiß Linz ist offiziell. Der 23-jährige Stürmer verlässt die Wiener Austria und unterschreibt beim Bundesliga-Absteiger.

In der abgelaufenen Saison stand Vucic wieder im Kader der Austria, kam dort aber kaum zum Zug. Der Angreifer absolvierte lediglich fünf Kurzeinsätze und stand insgesamt nur 70 Minuten auf dem Platz.

Zuvor war Vucic an den GAK verliehen gewesen, ehe er im Sommer 2025 zur Austria zurückkehrte. Nun folgt für den Offensivspieler der nächste Karriereschritt beim abgestiegenen FC Blau-Weiß Linz.

Vucic lange Zeit bei der Wiener Austria

Vucic war seit vielen Jahren Teil der Austria. 2014 wechselte er aus der Rapid-Jugend zu den Veilchen, durchlief anschließend mehrere Nachwuchsteams und schaffte über die Young Violets den Sprung in die Kampfmannschaft.

BWL- Sportdirektor Christoph Schößwendter: „Ich freue mich sehr, dass die Verpflichtung von Romeo gelungen ist. Er bringt nicht nur eine gute Dynamik, sondern auch eine sehr gute technische Ausbildung und das richtige Mindset mit. Wir sind uns sicher, dass er nach seiner verletzungsbedingten Pause im vergangenen Jahr bei uns wieder richtig durchstarten kann. Aufgrund seiner Spielweise und seiner Fähigkeiten wird er eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein.“

BWL-Cheftrainer Michael Köllner: „Unser Saisonziel verlangt am Ende auch immer eine treffsichere Offensive. Von daher war es wichtig, auch im Angriff eine Topqualität zu verpflichten. Mit Romeo ist uns ein Toptransfer gelungen, den wir trotz eines laufenden Vertrags bei der Austria für uns gewinnen und überzeugen konnten. Romeo zeichnet sich durch sein überragendes Raumgefühl und seine starken Bewegungen in der Sturmspitze aus und wird in unserem Spiel eine äußerst wichtige Rolle einnehmen können. Romeo und ich erhoffen uns eine Win-win-Situation für alle.“