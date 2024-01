Offiziell: Wegleitner neuer Co-Trainer der Wiener Austria

Wie Sky bereits exklusiv verkündete, erhält Austria-Wien-Coach Michael Wimmer mit Christian Wegleitner einen neuen Co-Trainer. Das bestätigte der Fußball-Bundesligist am Dienstag.

Der 45-jährige Wegleitner war zuletzt Cheftrainer beim Zweitligisten SV Stripfing, dem Kooperationsclub der Veilchen. Zuvor hatte er bei den Young Violets gearbeitet. Die Austria, die am 5. Jänner wieder mit dem Training startet, hat mit Ahmet Koc bereits einen Wimmer-Assistenten. Nach dem Abgang von Mark McCormick im Sommer war ein Assistenzcoach-Posten bei den Veilchen vakant.

Bei Stripfing stand Wegleitner in 18 Partien als Cheftrainer an der Seitenlinie. Dabei gelang dem 45-Jährigen einen Punkteschnitt von 1,44.

Vor seiner Tätigkeit als Stripfing-Coach war Wegleitner bereits Co-Trainer bei den Young Violets. Beim SV Stripfing könnte indes Emanuel Pogatetz der Nachfolger von Wegleitner werden.

Trainer Michael Wimmer über die Verpflichtung von Wegleitner: „Ich freue mich, dass wir die Position des zweiten Co-Trainers jetzt mit Wegi fix besetzt haben und Christoph (Anm.: Talentecoach Christoph Glatzer) gleichzeitig auch mit an Bord bleibt, weil wir in der Rückrunde viel im individuellen Bereich mit unseren Spielern arbeiten möchten – das wird einer unserer Schwerpunkte sein. Wegi ist menschlich absolut top – fachlich hat er seine Qualitäten jahrelang als Co-Trainer der Young Violets unter Beweis gestellt. Im Herbst hat er bei Stripfing außerdem gezeigt, dass er eine Mannschaft auch als Cheftrainer erfolgreich führen kann. Er kennt die Austria und vor allem unsere jungen Spieler in- und auswendig, deshalb wird er auch keine Eingewöhnungszeit brauchen. Ich freue mich, dass er ab sofort Teil unseres Trainerteams ist und vor allem Koci (Anm.: Co-Trainer Ahmet Koc) am Trainingsplatz unterstützen wird und mit uns gemeinsam 24/7 an der Entwicklung unserer Mannschaft arbeitet.“

Christian Wegleitner über den Wechsel ins Trainerteam von Michael Wimmer: „Im Trainerteam der Austria mit Michi Wimmer arbeiten zu können, ist eine super Geschichte für mich. Wir hatten in den letzten Monaten immer einen sehr guten und unkomplizierten Austausch über die jungen Austria-Kooperationsspieler bei Stripfing – wir haben schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Die Kennenlernphase wird sehr kurz sein, weil ich viele Spieler noch aus meinen Jahren als Co-Trainer der Young Violets kenne. Das halbe Jahr als Cheftrainer des SV Stripfing in der 2. Liga war eine sehr wichtige Erfahrung für mich, ohne die dieser Schritt jetzt wahrscheinlich gar nicht möglich wäre. Ich hatte dort eine sehr gute Zeit, aber wenn man die Gelegenheit erhält, im Trainerteam von Austria Wien zu arbeiten, muss man sie ergreifen.“

(Red./FK Austria)/Bild: GEPA