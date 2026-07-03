Offiziell: Weissman wechselt zurück nach Israel

Shon Weissman hat einen neuen Klub gefunden. Der israelische Stürmer schließt sich Beitar Jerusalem an.

Der 29-Jährige war erst im September 2025 ablösefrei zu Blau-Weiß Linz gewechselt und kehrte damit nach Stationen bei Real Valladolid, Granada und Salernitana nach Österreich zurück. Zuvor hatte Weissman bereits beim Wolfsberger AC für Furore gesorgt und sich dort mit seinen Toren für den Wechsel nach Spanien empfohlen.

Auch in Linz bewies der 33-fache israelische Teamspieler seine Torgefahr. In 27 Pflichtspielen erzielte Weissman neun Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Den Abstieg der Oberösterreicher konnte der Angreifer allerdings nicht verhindern.