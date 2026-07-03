Fix! Moormann wechselt nach Schottland

Nach dem Abstieg mit Blau-Weiß Linz setzt Martin Moormann seine Karriere in Schottland fort. Der Innenverteidiger wechselt zum Motherwell FC und unterschreibt beim Viertplatzierten der vergangenen Premiership-Saison einen Vertrag bis 2028.

Für Moormann endet damit das Kapitel bei Blau-Weiß Linz nach nur zwei Saisonen. Im Sommer 2024 war der 25-Jährige von Rapid zu den Oberösterreichern gewechselt. Für die „Stahlstädter“ absolvierte der Niederösterreicher insgesamt 47 Pflichtspiele und erzielte dabei drei Tore.

Bei seinem neuen Klub trifft Moormann auf einen weiteren ÖFB-Legionär. Lukas Fadinger steht seit Sommer 2025 bei Motherwell unter Vertrag.