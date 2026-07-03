Altach bestätigt Ouédraogo-Abgang

Der SCR Altach bestätigt am Freitag den Abgang von Mohamed Ouédraogo.

Wie bereits berichtet, wechselt der Linksverteidiger in die französische Ligue 1 zu Olympique Lyon. Dort trifft der 23-Jährige auf den ehemaligen Salzburg-Kapitän Mads Bidstrup.

Mit Ouédraogo verliert Altach einen Stammspieler. Der Nationalspieler aus Burkina Faso absolvierte seit seinem Wechsel ins Ländle im Jahr 2023 insgesamt 72 Pflichtspiele für die Vorarlberger und erzielte dabei fünf Tore sowie vier Assists. Für Burkina Faso kam er bislang auf neun Länderspiele.

Die Ablösesumme soll aufgrund einer Ausstiegsklausel bei 1,5 Millionen Euro liegen. Auf der linken Abwehrseite hat Altach bereits reagiert und Benjamin Böckle vom SK Rapid verpflichtet.

„Altach war für mich der perfekte Ort, um in Europa anzukommen. Ich habe hier nicht nur fußballerisch, sondern auch persönlich sehr viel gelernt und konnte mich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Dafür bin ich dem gesamten Verein und allen Menschen, die mich hier begleitet haben, sehr dankbar. Jetzt freue ich mich riesig auf die neue Herausforderung in Frankreich und bin bereit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen„, so Ouédraogo.