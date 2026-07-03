Wechsel nach Deutschland: LASK gibt Entrup-Abgang bekannt

Maximilian Entrup ist am Freitag von Fußball-Meister LASK zu Eintracht Braunschweig gewechselt.

Beim deutschen Zweitligisten, der vom bisherigen ÖFB-Nationalteam-Co-Trainer Lars Kornetka gecoacht wird, erhielt der 28-jährige Stürmer einen bis Ende Juni 2028 gültigen Vertrag. Bei den Linzern hatte es der Wiener in zwei Saisonen auf 62 Pflichtspiele und 15 Tore gebracht. Vergangene Saison war der dreifache ÖFB-Teamstürmer meist „Joker“, in 24 Partien traf er nur einmal.

„Es ist meine erste Station außerhalb von Österreich, das macht den Wechsel für mich sehr besonders und aufregend“, erläuterte Entrup, der kommende Woche ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Die Eintracht entschied sich bewusst für einen routinierten Akteur. „Er bringt die notwendige Erfahrung, Abgezocktheit und Präsenz mit. Zudem verfügt er sowohl über die Qualität im Wandspiel als auch in der Box. Max ist im Strafraum sehr präsent und besitzt einen Torriecher. Darüber hinaus zeichnet ihn ein großer Ehrgeiz und ein hoher Leistungsanspruch aus“, sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.