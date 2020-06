Offiziell: Werner wechselt zum FC Chelsea

via

via Sky Sport Austria

Timo Werner wird von RB Leipzig zum FC Chelsea wechseln. Der Stürmer hat bei den Londonern unterschrieben.

Der Wechsel von Timo Werner von RB Leipzig zum FC Chelsea ist fix! Das gaben beide Klubs am Donnerstag bekannt. Werner wechselt am 1. Juli zu Chelsea. Damit wird er zwar noch die Bundesligasaison mit Leipzig zu Ende spielen, aber nicht mehr in der Champions League für die Sachsen auflaufen.

Fünfjahresvertrag in London

Der Kontrakt bei Chelsea läuft nach Sky Informationen über fünf Jahre. Chelsea bezahlt nach Sky Infos 53 Millionen Euro für Werner und er soll rund zehn Millionen Euro im Jahr bei den Engländern verdienen.

Der Offensivspieler war 2016 vom VfB Stuttgart nach Leipzig gewechselt. Damals bezahlten die Sachsen 14 Millionen Euro Ablöse an die Schwaben.

Bild: Imago