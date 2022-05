Offiziell: Wieland als neuer Trainer von Beerschot vorgestellt

via

via Sky Sport Austria

Der frühere LASK-Coach Andreas Wieland übernimmt das Traineramt bei Beerschot. Das gab der belgische Fußball-Erstliga-Absteiger, dem Raphael Holzhauser kürzlich den Rücken kehrte, am Montag bekannt.

Wieland soll zum Trainingsstart am 20. Juni seine neue Tätigkeit beginnen. Der 38-Jährige hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet, allerdings enthält das Arbeitspapier eine Option auf Verlängerung im Falle eines Aufstiegs. „Ich kann es kaum erwarten, mit diesem neuen Projekt anzufangen“, sagt Wieland in der Vereinsaussendung. „Ich fand es eine sehr interessante Gelegenheit, hier in Beerschot etwas Neues aufbauen zu können. Ich freue mich darauf, die Spieler auf dem Spielfeld zu sehen und die Tribünen voller Fans zu erleben.“

Wieland musste erst am 3. Mai seinen Posten bei den Linzern räumen. Sein Vorgänger beim LASK, Dominik Thalhammer, ist mittlerweile ebenfalls in Belgien tätig, er betreut den Erstligisten Cercle Brügge.

(APA) / Bild: GEPA