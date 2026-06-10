Offiziell: Wiener Austria verpflichtet BVB-Talent

Die Wiener Austria hat die Verpflichtung von Jonas Feddersen bestätigt. Wie Sky bereits berichtete, wechselt der 19-jährige Innenverteidiger ablösefrei von Borussia Dortmund nach Wien-Favoriten. Feddersen unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029.

Der 1,94 Meter große Linksfuß soll zunächst bei den Young Violets in der 2. Liga Spielpraxis sammeln. Am 18. Juni wird er mit der Kampfmannschaft in die Vorbereitung starten.

„Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zur Austria. Die Gespräche mit Tomas Zorn waren sehr positiv und haben mir eine klare Perspektive für meine weitere Entwicklung vermittelt. Die Austria ist ein toller Verein und Wien eine super Stadt, mit der ich mich voll identifizieren kann. Deshalb bin ich überzeugt, dass dieser Wechsel der richtige Schritt für meine Zukunft ist“, sagte Feddersen.

✍️ Der 19–jährige Innenverteidiger kommt vom @BVB und unterschreibt bis Sommer 2029.

Zunächst wird der 194cm große Linksfuß bei den Young Violets zum Einsatz kommen. Servus in Wien, Jonas! #faklive

@MrShaked pic.twitter.com/0lRZ0FIeR5 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) June 10, 2026

Zorn: „Soll sich Schritt für Schritt für höhere Aufgaben empfehlen“

In der vergangenen Saison kam der Defensivspieler 21 Mal für Borussia Dortmund II zum Einsatz. Davor durchlief er mehrere Nachwuchsmannschaften des BVB. Zudem absolvierte Feddersen zehn Spiele in der UEFA Youth League sowie zwei Einsätze für die U16-Nationalmannschaft des DFB.

Austria-Sportvorstand Tomas Zorn: „Mit Jonas Feddersen konnten wir einen sehr talentierten und entwicklungsfähigen Defensivspieler für uns gewinnen. Unser Fokus liegt grundsätzlich darauf, Talente aus der eigenen Akademie an den Profibereich heranzuführen. Gleichzeitig analysieren wir laufend, auf welchen Positionen wir zusätzliche Perspektivspieler benötigen. Auf der linken Innenverteidigerposition haben wir aktuell Potenzial für eine externe Verstärkung gesehen. Jonas bringt mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Ausbildung bei Borussia Dortmund und seiner Spielanlage ein spannendes Gesamtpaket mit. Er wird zunächst bei den Young Violets Spielpraxis sammeln und soll sich dort Schritt für Schritt für höhere Aufgaben empfehlen.“

Beitragsbild: Imago