Sky-Info: Austria Wien holt BVB-Talent

Austria Wien steht nach Sky-Informationen kurz vor der Verpflichtung von BVB-Talent Jonas Feddersen.

Der 19-jährige Innenverteidiger kommt ablösefrei von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund und soll bei den Veilchen sukzessive zu einem Bundesliga-Profi aufgebaut werden.

Als Perspektivspieler soll er zunächst bei den Young Violets Fuß fassen und nach dem Vorbild von Ifeanyi Ndukwe reifen.

Feddersen absolvierte bislang 75 Spiele für Borussia Dortmund II und diverse Jugendauswahlen der Schwarz-Gelben. Der 1,94-Meter-Mann ist zudem zweifacher U16-Teamspieler Deutschlands.

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