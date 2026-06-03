Offiziell: Wimmer wechselt zur TSG Hoffenheim

Was Sky bereits berichtete, ist jetzt offiziell: ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer verlässt den VfL Wolfsburg und wechselt zur TSG Hoffenheim.

Die Hoffenheimer haben den VfL Wolfsburg bereits am Dienstag letzter Woche darüber informiert, die Ausstiegsklausel des 25-Jährigen in Höhe von zehn Millionen Euro zu aktivieren. Beim Europa-League-Starter hat der Offensivspieler einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterzeichnet.

Bei Hoffenheim, dem Tabellenfünften der abgelaufenen Saison, trifft Wimmer auf mehrere Landsleute, darunter Trainer Christian Ilzer, ÖFB-Kollege Alexander Prass, Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und Sportdirektor Paul Pajduch. Unter Ilzer hatte er bei der Wiener Austria einst den Sprung zu den Profis geschafft. „Ich freue mich sehr, nun in Hoffenheim wieder unter ihm arbeiten zu können. Besonders bedanken möchte ich mich zudem bei Andreas Schicker und Paul Pajduch für die vertrauensvollen Gespräche, die mich vollends überzeugt haben“, sagte Wimmer.

Auch Pajduch war über die Verpflichtung des 30-fachen ÖFB-Internationalen erfreut. „Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt“, wird der TSG-Sportdirektor in einer Aussendung zitiert. Im deutschen Oberhaus kam Wimmer in 125 Spielen auf 16 Tore und 23 Assists. Die Wolfsburger stiegen zuletzt ohne den angeschlagenen Wimmer nach der verlorenen Relegation gegen Paderborn nach fast 30 Jahren in der deutschen Bundesliga ab.

(APA/Red.)/Beitragsbild: Imago