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Deutsche Bundesliga

Sky exklusiv || Wimmer vor Wechsel zu Hoffenheim

ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer steht kurz vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Nach exklusiven Sky-Informationen haben sich der Flügelspieler und die Kraichgauer grundsätzlich auf einen Vertrag geeinigt.

Die Hoffenheimer haben den VfL Wolfsburg am Dienstag darüber informiert, die Ausstiegsklausel des 25-Jährigen in Höhe von zehn Millionen Euro zu aktivieren. Beim Europa-League-Starter soll der Offensivspieler einen Vertrag bis 2031 unterzeichnen.

Der Medizincheck ist für Mittwoch angesetzt, ehe Wimmer am Donnerstag mit dem ÖFB-Team nach San Francisco zur WM reist.

Eine Unterschrift steht allerdings noch aus. Der Transfer gilt vorbehaltlich eines erfolgreichen Medizinchecks als weit fortgeschritten. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion in letzter Minute dazwischengrätscht und den Deal noch kapert.

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(Red./Eric Niederseer) / Foto: IMAGO