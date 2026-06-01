Sky exklusiv || Wimmer vor Wechsel zu Hoffenheim

ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer steht kurz vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Nach exklusiven Sky-Informationen haben sich der Flügelspieler und die Kraichgauer grundsätzlich auf einen Vertrag geeinigt.

Die Hoffenheimer haben den VfL Wolfsburg am Dienstag darüber informiert, die Ausstiegsklausel des 25-Jährigen in Höhe von zehn Millionen Euro zu aktivieren. Beim Europa-League-Starter soll der Offensivspieler einen Vertrag bis 2031 unterzeichnen.

Der Medizincheck ist für Mittwoch angesetzt, ehe Wimmer am Donnerstag mit dem ÖFB-Team nach San Francisco zur WM reist.

Eine Unterschrift steht allerdings noch aus. Der Transfer gilt vorbehaltlich eines erfolgreichen Medizinchecks als weit fortgeschritten. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion in letzter Minute dazwischengrätscht und den Deal noch kapert.

🔵🚨 EXKLUSIV | Patrick #Wimmer (25) vom VfL Wolfsburg kurz vor Unterschrift bei @tsghoffenheim. Ausstiegsklausel bei € 10 Mio. MedCheck am Mittwoch geplant. Vertrag bis 2031. Noch kein Hijack-Versuch von Brighton #BHAFC, aber nicht ausgeschlossen. @SkySportAustria @Plettigoal https://t.co/u0pX6NwX12 pic.twitter.com/0ziiqExwhO — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 1, 2026

(Red./Eric Niederseer) / Foto: IMAGO